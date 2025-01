Lapresse.it - Los Angeles, Paris Hilton vede la sua casa in fiamme in diretta Tv a Malibu

scopre inTv che la suadi, Los, in California, è stata divorata dalledegli incendi che stanno devastando la zona e hanno provocato vittime e decine di migliaia di evacuati.“Con il cuore spezzato, senza parole. Seduta con la mia famiglia, guardando il telegiornale endo la nostrabruciare completamente inTV, è un’esperienza che nessuno dovrebbe mai vivere. Questaera il luogo in cui abbiamo costruito tanti preziosi ricordi. È lì che Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita piena di ricordi con London. Nonostante la perdita sia devastante, mi aggrappo alla gratitudine per il fatto che la mia famiglia e i nostri animali siano al sicuro. Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi incendi.