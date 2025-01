Lapresse.it - Ue, Meloni riceverà Kallas venerdì a Palazzo Chigi

10 gennaio, alle 12.40, la presidente del Consiglio Giorgiaincontrerà al’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja. Lo comunica.Giovedìa Roma per riunione QuintettoL’Alta Rappresentante arriverà a Roma già domani, giovedì, per partecipare all’incontro dei ministri degli Esteri del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti), sulla Siria. L’incontro, ospitato dal Ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, si terrà in serata a Villa Madama.incontrerà anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo riferisce il Servizio per l’Azione esterna dell’Ue. “L’incontro si concentrerà sul coordinamento degli sforzi per assistere la Siria nell’affrontare le enormi sfide del governo provvisorio siriano e della società siriana, nella transizione post Assad.