Oasport.it - Porto-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

mercoledì 8 gennaio (ore 21.30) si gioca, incontro valido per la fase a gironi della2024-2025 di. La compagine meneghina tornerà in scena nella massima competizione continentale dopo la vittoria conquistata prima di Natale contro le modeste slovene del Calcit Kamnik e farà visita alla formazioneghese. Le vice campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario surclassato per 3-0 nella sfida d’andata.inseguirà la quarta vittoria nella manifestazione, con l’intento di rimanere a un successo e tre punti di distacco dal VakifBank Istanbul per provare a battagliare per il primato nel gruppo C in occasione della sfida di ritorno. Ricordiamo che ai quarti di finale si qualificano esclusivamente le prime classificate dei cinque gironi, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno i playoff.