Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: guida McGrath, attesa per Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02: 52 centesimi di ritardo per Raschner all’intermedio18.01: Rischia tantissimo nel finale, si salva per un soffio e chiude a 99 centesimi dalla testa ed è sesto,. Ora Raschner18.00: Amiez all’intermedio ha 45 centesimi di ritardo18.00: Fatica a trovare il ritmo il britannico Ryding che scende in modo conservativo, è settimo a 1?75. Ora Amiez17.59: All’intermedio Ryding ha un ritardo di 54 centesimi17.58: Ottima la gara del croato Koelga che si inserisce in terza posizione a 65 centesimi da, protagonista di una delle migliori prestazioni nella seconda parte il croato,a parte. Ora Ryding17.57: Kolega ha 22 centesimi di ritardo all’intermedio17.56: perde aderenza nella parte centrale lo svizzero Meillard che limita i danni ed è secondo a 62 centesimi da