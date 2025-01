Donnapop.it - Ex Miss Italia è diventata mamma: ecco chi è e come si chiama la sua prima figlia

Leggi su Donnapop.it

Un’ex! Su Instagram spunta il video direttamente dalla sala parto: di chi stiamo parlando?Exdiventa!Il 7 gennaio 2025, Carolina Stramare e Pietro Pellegri sono diventati genitori per lavolta; l’exe il calciatore hanno avuto una bimba, che nel video condiviso su Instagram è stata mostrata solamente da lontano, in braccio alla neo-didascalia del video leggiamo: “Il nostro cuore scoppia di amore”.sila loro?Il nome delladi Carolina StramareL’exe il suo fidanzato hanno deciso dire la loroBianca; fra i commenti sotto al video si legge quello del nonno materno, che emozionato scrive: “Ti aspettavamo piccola. Io ti aspettavo. Sei fortunata Bianca avrai da me il meglio.