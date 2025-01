Inter-news.it - Antonello, nuova avventura italiana dopo l’Inter. Manca solo l’ufficialità

Alessandrosi appresta ad approdare in un’altra squadra del campionato italiano,l’esperienza vincente con. Are sarebbe soltanto un aspetto formale.LA NOTIZIA – Alessandrosarà il nuovo CEO della Roma. Questo è quanto riportato da Sky Sport, secondo cui la trattativa tra le parti sarebbe già andata sostanzialmente in porto. Alla sua conclusione definitiva mancherebbe soltanto il passaggio preliminare rappresentato dalla formalizzazione dell’uscita didal club nerazzurro. L’attuale amministratore delegato dell’Area Corporate delsostituirà Lina Souloukou, dimessasi a settembre per poi accasarsi al Nottingham Forest.e la storia vincente alNERAZZURRA –è entrato a far parte della famiglia nerazzurra, nel 2015, con l’assunzione dell’incarico di direttore finanziario.