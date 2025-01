Metropolitanmagazine.it - La Digos indaga su Acca Larenzia e il saluto romano alla 47esima commemorazione organizzata da Casa Pound

Tensioni durante la cerimonia ufficiale ai 47 anni dell’uccisione dei due militanti del Fronte della Gioventù. In ricordo di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi davanti la sede di Fondazione Alleanza Nazionale, in viaLarentia nel quartiere Tuscolano a Roma. Tra i 1300 manifestanti infatti in parecchi hanno adoperato il. Per questo laè in fase di analisi dei filmati risalentimanifestazione.sulla manifestazione fascista diLa Questura afferma che “lasta visionando i filmati della manifestazione per identificare coloro che si sono resi responsabili di condotte apologetiche del fascismo”. I fatti si riferisconodella morte dei militanti,daquale hanno partecipato circa 1300 persone.