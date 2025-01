Spazionapoli.it - Infortunio Olivera, da valutare le condizioni fisiche: cosa filtra verso il Verona

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio Napoli – Sono ore molto importanti per Mathias. Il difensore azzurro è uscito anzitempo durante la sfida contro la Fiorentina. Fiorentina-Napoli 0 a 3 è un risultato che resterà inciso nella storia. La prova di forza messa in campo dagli azzurri è stata netta, dal primo all’ultimo minuto. Tutto ciò, ha portato molto entusiasmo nello spogliatoio partenopeo, il quale però è costretto a fare i conti anche con la situazione infortuni. La lista degli indisponibili potrebbe allungarsi, a causa del problema fisico rimediato da Mathiasnei minuti finali del match andato in scena al Franchi., previsti i controlli medici: le ultimeNonostante la vittoria a Firenze, in casa Napoli c’è un po’ di preoccupazione per ledi Mathias. Il calciatore uruguaiano è uscito anzitempo dal campo durante la sfida contro la Fiorentina.