Lanazione.it - L’ultimo erede de’ Medici fa causa allo Stato italiano per la rendita storica

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 gennaio 2025 – Un testamento del 1739.della famiglia de’. Il patrimonio culturale di Firenze. Una richiesta di risarcimento con tanti zero indirizzata alla Repubblica italiana. Non è la scaletta della prossima serie tv sulla dinastia toscana, ma gli ingredienti di una battaglia legale che dal 2016 infiamma le aule di tribunale. Tutto ha inizio quandodella famiglia dei, ovvero il “primogenito dell’agnate maschio secolare” della casata, fa, tirando dentro anche il ministero della Cultura e la presidenza del Consiglio dei Ministri. Perché? In quanto, si legge nella sentenza, riteneva di “avere diritto allaannua vitalizia complessiva di 1500 luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della città di Firenze”, una sorta di Monte di Pietà, “lasciati appunto ai discendenti maschi della famiglia deìda sua altezza reale Anna Maria Luisa de’, Elettrice Palatina”.