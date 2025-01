Latina 22mila euro dalla Regione al Consiglio delle bambine e dei bambini

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 dicembre 2024- Nuovo impulso alle attività dele deidi: la direzione Ambiente dellaLazio ha ammesso a finanziamento, per un importo di 22 mila, il progetto del Comune di, approvatogiunta il 15 novembre scorso, per una serie di azioni da svolgere nell’ambito del programma “Il Lazio, lae dei”.“L’ammissione a questo finanziamento – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – dimostra l’attenzione della giunta e dell’amministrazione tutta al rinnovo deldeial fine di garantire una partecipazione attiva e costruttiva dei giovani consiglieri fornendo gli strumenti e il supporto necessari per esprimere le proprie idee e contribuire alla crescita della comunità. La bella notizia, di vederci finanziare le attività progettate per il raggiungimento degli obiettivi della rete regionale dei Comuni aderenti al progetto ‘Il Lazio, lae dei’, è il frutto di un’intensa collaborazione e condivisione del lavoro portato avanti, su mio espresso indirizzo, tra la consigliera delegata Francesca Pagano e gli uffici del Dipartimento Affari generali, personale e relazioni istituzionali di questo ente”.