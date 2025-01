Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders svette tra le moto dopo 182 km, cominciano le auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.03– Arrivano le prime indicazioni39 km e la classifica è ancora molto provvisoria dal momento che il belga de Mevius (Mini) comanda con il tempo di 23.02 a precedere il lituano Jurkevicius (Mini) di 1? e il francese Serradori (Century Racing) di 1’24”. Siamo in attesa dei grossi calibri.08.01– Cambia il quadro della situazione rispetto al rivelamento del 122° km. Al 182, infatti, è l’australiano Danielsu KTM a comandare le fila della graduatoria con il tempo di 2:06.05 a precedere di appena 2? Ross Branch (Hero) e di 23? Ricky Brabec (Honda). La sfida è davvero molto serrata per il successo di questa prima.07.35 CAMION – Alle 08.41 i camion inizieranno la stage.07.34– In questi minuti è iniziata laper questa categoria ed è spettato al belga De Mevius su Mini dare il via alle danze.