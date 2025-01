Laspunta.it - Anzio, il Tar ha fissato l’udienza sul ricorso del centrodestra. In aula il 24 aprile prossimo.

Leggi su Laspunta.it

E’ stata convocata dal Tardeldepositato dai rappresentanti del cent4ro destra contro i risultati del voto del primo turno delle elezioni diè stata fissata per il 23. Ilè stato proposto da Fratelli d’Italia, Lega, Noi moderati e sembra anche la lista Turano. Aurelio Lo FazioIl motivo delverte su due aspetti. Il riconteggio delle schede in diverse sezioni didove sarebbero riscontrate diverse irregolarità nell’attribuire i voti di lista. L’obiettivo è cercare di far raggiungere al candidato Stefano Bertollini il 50,01% di voti al primo turno che lo porterebbe ad essere il sindaco di. Ma Bertollini non solo non ha firmato ilnon è neanche consigliere comunale, avendo rinunciato al seggio.L’altra parte diriguarda invece i riconteggio delle schede soprattutto in alcune sezioni diLavinio, e ribaltare così l’esito del ballottaggio, considerando che Aurelio Lo Fazio è arrivato al ballottaggio per poche decine di voti, dopo un estenuante testa a testa con Di Dioniso, oggi in giunta con Aurelio Lo Fazio.