Nidi per uccelli offerti gratuitamente | Così eliminiamo gli insetti nocivi

Interessante iniziativa per favorire la disinfestazione di, utilizzando dei metodi naturali e a costo zeroUn’interessante iniziativa, volta a promuovere un approccio ecologico alla gestione dei parassiti, sta prendendo piede in una specifica area geografica. I residenti di questa zona hanno ora l’opportunità di beneficiare di un servizio tanto semplice quanto efficace: la fornitura gratuita diperper: “gli” – Cityrumors.itL’obiettivo primario di questa iniziativa è quello di favorire la presenza di alcune specie di volatili particolarmente utili nel mantenimento dell’equilibrio naturale degli ecosistemi urbani e periurbani. Queste strutture, realizzate con cura e attenzione alle esigenze delle diverse specie, sono destinate in particolare alle cinciallegre.