Gli Italiani pessimisti per il 2025 | due su tre credono che la situazione del Paese resterà difficile quattro su dieci credono che peggiorerà

Sembra proprio che l’anno nuovo non abbia portato speranza negliche, dopo un 2024 particolarmente, non si aspettano alcun miglioramento. A certificarlo è l’ultimo report FragilItalia “Uno sguardo al futuro”, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, da cui emerge che in Italia regna il pessimismo, in particolare tra chi appartiene al ceto medio, in merito alle prospettive del nostro.Dati alla mano, duesu tre (il 61%, che sale all’80% nel ceto popolare) non si prefigurano un miglioramento dellacomplessiva dell’Italia, in parallelo con le aspettative di segno negativo sull’evoluzione dello scenario economico: 4 su 10 (il 42%, che sale al 59% nel ceto popolare) prevedono una fase di recessione ed il 34% di stagnazione; 6 su 10 (il 63%, che sale al 70% nel ceto popolare) si aspettano un aumento del costo della vita.