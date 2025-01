Pianetamilan.it - Calciomercato Milan Futuro – Oggi firma Magrassi: dettagli sul contratto

Leggi su Pianetamilan.it

Ilinvernale è iniziato ed il primo acquisto per ilè l'attaccante del Cittadella Andrea, che stamattina ha svolto le visite mediche. La squadra rossonera, allenata da Daniele Bonera, sta disputando la sua prima stagione nel calcio professionistico ed è al 18esimo posto nel Girone B della Serie C. Attualmente, sono in zona playout e sono necessari dei rinforzi per risalire in classifica. Ieri sera, l'esperto diNicolò Schira ha riportato chepomeriggio alle ore 15:00, firmerà ilche lo legherà alfino al giugno del 2027. Bonera aveva chiesto dei rinforzi di esperienza ed il primo, nelle prossime ore, firmerà.è nato a Dolo, in Venezia, nel 1993. Gioca nel Cittadella dalla stagione 2022/2023 e, in questa stagione, ha giocato 9 partite tra Serie B e Coppa Italia.