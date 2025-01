Baci balli e risate | Melania Trump raggiante accanto a Donald alla festa di Capodanno – I video

Leggi su Open.online

Abito nero Versace con spacco, scollatura vertiginosa e molti sorrisi. Così, 54 anni, è stataal marito, il Presidente eletto degli Stati Uniti, la notte di. Scene sorprendenti considerando che la futura first lady – si è molto vociferato durante l’ultima campagna elettorale – non avrebbe nemmeno intenzione di trasferirsiCasa Bianca quando il marito riassumerà l’incarico. Lasi è svolta nella magione deia Mar-a-Lago, in Florida,presenza del vicepresidente eletto J.D. Vance e dell’imprenditore Elon Musk. Tante le foto della coppia, anche unin cui Presidente e First Lady si augurano buon anno con uno, per poi lanciarsi in un ballo sulle note di YMCA, successo dei Village People. Tutti contenuti che sono piaciuti tantissimo ai supporter Maga: in molti infatti vedono, che entrerà in carica come Presidente Usa tra 18 giorni, in formissima e pronto a tornare sulla sua ex poltrona.