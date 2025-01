Tarquinia, il Prograssik Quartet project all’Etruria Musica Festival

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 gennaio 2025 – Quattro talentuosi musicisti tarquiniesi per un evento multimediale tra onde sonore e suggestioni visive. Per l’EtruriaWinter Edition, Emanuel Elisei al clarinetto e sax soprano, Gianluca Capitani alla batteria, Andrea Brunori al pianoforte, e Pietro Pacini, alle tastiere e programmazioni elettroniche, porteranno in scena al teatro comunale “Rossella Falk” di, il 3 gennaio 2025, alle 18, il.Gli spettatori non assisteranno solamente a un concerto, ma a una vera e propria esperienza sensoriale, dove la contaminazionele tra progressive rock,classica,contemporanea ed elettronica, verrà raccontata attraverso un affascinante percorso visionario che trascinerà gli spettatori in una nuova dimensione.