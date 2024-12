Superguidatv.it - Affari tuoi oggi, 31 dicembre 2024, non va in onda, perché? Il motivo

martedì 31, non va in. Scopriamo insieme ildi questo stop e cosa sarà trasmesso al posto del game show condotto su Rai1 da Stefano De Martino.Stop adcon Stefano De Martino:non va in31Stefano De Martino ha raggiunto lunedì 30la centesima puntata alla guida di. Il conduttore, che ha preso il posto di Amadeus, ha fatto registrare ascolti record e personalizzato il programma.però, martedì 31non andrà in.Masi ferma? Dopo il telegiornale, andrà inil consueto messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il discorso è previsto dalle 20.30 alle 21.00 e quindi il quiz show si ferma per un giorno. Poi sarà trasmesso L’Anno che verrà.