Ilgiorno.it - Pista Stelvio di Bormio, parola alla difesa: spesi 11 milioni per la sicurezza. Cosa è stato fatto

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – Dalle accuse degli sciatori professionisti, non tutti a dire il vero,di ufficio degli organizzatori della Coppa del Mondo e dei Giochi Olimpici 2026, fino all’intervento della politica: al centro c’è sempre ladidove nei giorni scorsi si sono registrati 3 infortuni seri durante la Coppa del Mondo e parecchie cadute dconseguenze non gravi. A chi mette in discussione ladella, già di per sè ostica per i differenti manti nevosi, risponde Fabio Saldini, commissario di Governo e ad della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e lo fa al termina del weekend della rassegna iridata in Valtellina. “In vista della tappa di Coppa del Mondo e dei Giochi 2026 abbiamo completato, nei tempi previsti, i lavori dirgamento e messa indellaper un finanziamento di circa 11di euro ottenendo l'omologazione dFederazione internazionale Sci.