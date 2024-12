Lanotiziagiornale.it - Chi è Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino iraniano arrestato in Italia all’aeroporto di Milano Malpensa

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di, ilinche le autorità di Teheran vorrebbero riportare in patria in cambio della liberazione della giornalistana, Cecilia Sala, arrestata in modo alquanto discutibile nel Paese mediorientale.Chi èDi origini iraniane,risulta residente inda alcuni anni. Secondo fonti vicine all’indagine, avrebbe soggiornato in diverse cittàne, dedicandosi a varie attività lavorative, anche se i dettagli specifici del suo percorso professionale rimangono ancora in parte riservati. Curiosamente dell’uomo, attualmente detenuto in carcere a Busto Arsizio, si sa ben poco.Ad oggi, non esistono numerose informazioni pubbliche su di lui.