Mistermovie.it - Mister Movie | Jack Quaid dice che la quinta stagione di The Boys sarà “pazza” e “molto disordinata”

Leggi su Mistermovie.it

Con l’annuncio che ladi Thel’ultima,, che interpreta Hughie Campbell nella popolare serie di Prime Video, ha condiviso i suoi pensieri sulla conclusione dello show. L’attore ha espresso entusiasmo per il fatto che il team abbia avuto la possibilità di concludere la storia secondo le proprie intenzioni, senza pressioni esterne.Le dichiarazioni disulla fine della serieIn una recente intervista,ha sottolineato che la decisione di concludere Thecon laè stata un’opportunità positiva, poiché lo show sta per finire “alle proprie condizioni”. L’attore ha spiegato che non si tratta di una cancellazione improvvisa, ma di una fine ben pianificata, concordata dallo showrunner Eric Kripke. “È sempre stata l’intenzione di concludere con cinque stagioni”, ha rivelato