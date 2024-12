Ilrestodelcarlino.it - Casinina-Belforte con un ex Serie A. Quel giallo del 1997 mai risolto

Un giocatore exA per una gara che valeva un campionato. È il 20 aprile, ultima giornata del campionato di Prima categoria (girone A), gara, chi perde retrocede in Seconda. Maurizio Boscarini presidente di allora non vuole sentire parlare di retrocessione ed allora tramite amici tessera 2 giocatori romani: Alessandro Cristiani e Filippo Romanelli con trascorsi anche con il Cagliari inA. Cristiani nei giorni precedenti all’incontro si rivolge ad uno studio fisioterapico e durante la seduta parlando con il massaggiatore dice che dovrà andare aall’Isauro, nelle Marche per una partita di calcio. Nello stanzino adiacente però c’è un certo Tacchi diche vive a Roma, conoscente di Cristiani che sente tutto e sa anche che lui è tesserato per la società Albatros di Roma ma non lascia trapelare nulla sino all’indomani della gara.