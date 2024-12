Dilei.it - Creme idratanti per la pelle secca. Quelle consigliate dagli esperti costano meno di 20 euro

Sia d’estate che d’inverno, la sensazione di cute tesa e che si desquama può rivelarsi un grave problema. Leperpossono essere una soluzione, ma è importante sceglieregiuste.Abbiamo chiesto consiglio all’esperta per trovare i prodotti migliori, perfetti per idratare e nutrire la, e renderla morbidissima già dalle prime applicazioni.Qual è la crema migliore per la“Per scegliere la crema idratante per lapuntiamo su ingredienti super, come l’urea, l’aloe vera e la calendula – ci spiega Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica – “Consiglio anche gli oli, perfetti per creare una barriera protettiva e idratare in profondità”. Offerta Crema Cetaphil Crema idratante per26,30 EUR ?41% 15,49 EUR Acquista su Amazon La prima crema idratante consigliata dalla nostra esperta è la viralissima Cetaphil, che ha conquistato centinaia di creators su TikTok e Instagram.