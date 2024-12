Oasport.it - Sci alpino, Goggia sempre sul podio al rientro. Il ritorno in gigante e le speranze per le coppe del mondo

Sofiaha cominciato in ritardo la sua stagione per via del recupero dall’infortunio dello scorso febbraio ed anche di un calendario che ha posto le prime gare veloci solo nella seconda settimana di dicembre. Ilin pista, però, è stato semplicemente eccezionale per la bergamasca, con tre podi nelle tre gare disputate, occupando tutti i gradini deltra Beaver Creek e St. Moritz.Sono stati mesi difficili quelli dopo la frattura della tibia e del malleolo, con il dolore anche solo ad infilare lo scarpone e la preoccupazione di non riuscire più a tornare come prima. Invece alla prima occasione a Beaver Creek si è capito subito che Sofia era già pronta ad essere con le migliori e a lottare per la vittoria. Dopo le eccellenti prove cronometrate, ecco il secondo posto in discesa libera, battuta solamente dall’austriaca Cornelia Huetter, protagonista di una prestazione davvero fenomenale.