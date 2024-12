Caterina Guzzanti le donne e le relazioni senza sesso | Volevo avere rapporti e per questo mi sentivo sporca

Leggi su Open.online

«Mi domando se ha senso seguire quello che dicevano i nonni, cioè che l’amore è sacrificio e la coppia prevede anche della rinuncia. Ma siamo sicuri che valga davvero la pensa farlo?». Parte da questa e molte altre domande simili l’analisi disuidi coppia. Un tema che ha deciso di affrontare nel suo primo testo in prosa e nella sua prima regia che porta ora a teatro con lo spettacolo Secondo lei. Una riflessione, dal punto di vista femminile, su quello che accade tra le lenzuola in una relazione. La comica ne ha parlato in un’intervista al settimanale Sette.L’incomunicabilità«Mi interessava approfondire la fragilità che unisce certe coppie e affrontare, dal punto di vista femminile, il macro tema dell’incomunicabilità, che deriva poi dalla paura di ferirsi, di fare del male all’altro e di farsi del male.