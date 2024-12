Ilgiorno.it - Falciato sotto casa. Muore uomo di 64 anni

Un nuovo incidente mortale sulle strade della Brianza. È successo ieri mattina, pochi minuti dopo le 10. Vittima undi 64, che è stato investito. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale del paese. Teatro della tragedia, via Alcide De Gasperi. A quanto pare dalle prime ricostruzioni, l’stava camminando lungo la strada. Non troppo lontano da, visto che è residente in città. A un certo punto sopraggiunge l’auto condotta da un ragazzo di 29, anche lui besanese. Per cause ancora da delineare, la vettura impatta in maniera violenta contro la sagoma dell’, falciandolo. L’urto è nitido, non è chiaro se sia la macchina a sbandare o l’a invadere la carreggiata imprudentemente: serviranno tutti gli accertamenti e approfondimenti del caso, nei prossimi giorni, per stabilire le eventuali cause e responsabilità.