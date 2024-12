Ilgiorno.it - Teatro Sociale. Alla scoperta di Morricone

Leggi su Ilgiorno.it

Torna aldi Como “di“, in collaborazione con MyNina Spettacoli, venerdì 27 dicembre alle ore 20.30. Il tributo unico dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine, in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza, nello sconfinato repertorio di Ennio. Non sarà solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale.