Hollow Knight | La caduta di Nidosacro

Alla fine il Re Pallido aveva fallito. Oggi vi racconto ladi.Nel precedente video abbiamo parlato della nascita del Regno diguidata dal Re Pallido un Essere Superiore che generò la città che tutti conosciamo, per scoprirne di più visita il precedente articolo. Come vi raccontavo la volta scorsa il regno didivento grande e prosperò nel tempo. 5 potenti insetti furono eretti a difesa del regno: Ze’mer, di lei non si sa molto oltre al fatto che non è originaria die che ama raccontare storie. Dryya, temuta da tutti e riconosciuta come la più feroce, era colei con il cuore più dolce tra tutti ed era la protettrice della Dama Bianca nel suo giardino. Isma, era conosciuta come gentile ma sconosciuta sotto ogni altro aspetto. Quello che era certo, era che la sua forza superava quella del suo amico, Ogrim, il più forte è leale tra i cinque cavalieri.