Formiche.net - La luce del passato illumina il futuro. Ecco la Biblioteca Nazionale di Israele

Leggi su Formiche.net

«Gli ebrei sono i depositari della civiltà del libro e della cultura», ricordava Umberto Eco in una delle sue ultime interviste. C’è quindi un luogo a Gerusalemme che il celebre semiologo italiano, se ancora in vita, avrebbe certamente voluto visitare. Si tratta di un tesoro culturale ed intellettuale dell’umanità, in una cornice architettonica spettacolare, nel cuore della vita istituzionale e democratica della capitale israeliana, a pochi metri dalla Knesset e della Corte Suprema: ovvero la nuova sede della National Library of Israel. L’edificio è stato inaugurato nel funesto ottobre 2023, per la precisione il 29 del mese, e, pur nascendo in un momento drammatico della Storia di, appare fin da subito come un Landmark destinato a rimanere scolpito nella memoria collettiva. Molti passi sono stati fatti da quando nel 1892, persino prima del Congresso sionista del 1897, nasceva una piccolapubblica a Gerusalemme, grazie all’organizzazione filantropica statunitense B’nai B’rith, con lo scopo di raccogliere in Palestina i tesori della letteratura ebraica.