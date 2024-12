Lanazione.it - Donna trovata morta vicino alla strada, fuori dalla carreggiata: c’è l’ipotesi di un pirata

Montescudaio, 18 dicembre 2024 – Un passante che stava camminando ha sentito lo squillo di un telefono. Si è fermato e ha scoperto il cadavere di una. Ed è mistero sulle cause del decesso. Il corpo senza vita di una 57enne di Montescudario è stato ritrovato nella serata di martedì poco dopo le 19,30 in un terreno incolto a ridosso dellaprovinciale dei Tre Comuni, nel territorio di Montescudaio. Un paio d’ore prima, intorno alle 17,30, i familiari della vittima – il compagno e la figlia – avevano dato l’rme ai carabinieri perché lanon aveva fatto ritorno a casa ed erano molto preoccupati. Mentre le forze dell’ordine stavano iniziando le prime ricerche e stava per scattare il dispositivo provinciale sulle persone scomparse, al 112 è arrivata la telefonata dell’uomo che stava camminando lungo la provinciale dei Tre Comuni che è stato attratto dal suono e dall’illuminazione del display del telefono che era per terraall’asfalto.