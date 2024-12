Spazionapoli.it - “Sono pronto per una nuova sfida”: accostato al Napoli, l’attaccante esce allo scoperto

Diversi nomistati accostati alper il mercato: uno di questi ha anche aperto alla cessione proprio in queste ore. C’è grande curiosità in casasu quello che sarà il mercato di gennaio e non solo. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha aperto a degli scenari imprevedibili, con Giovanni Manna che sta studiando la soluzione ideale per accontentare Conte e regalargli un elemento di sicuro affidamento.Oltre a questo, però, cianche altri tasselli che potrebbero essere inseriti, magari non nell’immediato ma sui quali il direttore sportivo potrebbe lavorare già da adesso. Tra questi anche un attaccante, visto che in casacidiverse considerazioni che si stanno facendo su alcuni degli elementi in rosa.Il vice Lukaku resta sicuramente un priorità ma c’è anche dell’altro: Aurelio De Laurentiis dovrà ovviamente gestire il caso Osimhen che resta parzialmente aperto ed anche la situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia.