Canada la vice premier Freeland si è dimessa | scontro con Trudeau sui dazi di Trump

Chrystiae ministra delle Finanza del, si è. Lei stessa ha dato l’annuncio su X, ripresa poi dai media statunitensi. Le dimissioni sono arrivate a pochi giorni dallotra Donalde il governo canadese sui nuovisulle importazioni.ha scritto: «Il nostro Paese oggi si trova ad affrontare una grave sfida». Già a fine novembre il presidente eletto degli Usa aveva scritto su Truth: «Il 20 gennaio, come uno dei miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per addebitare al Messico e aluno del 25 per cento su TUTTI i prodotti che arrivano negli Stati Uniti e sulle sue ridicole frontiere aperte».Donald(Getty Images)., la lettera aNella lettera di dimissioni,ha fatto riferimento anche a interlocuzioni recenti con ilcanadese Justin, che le avrebbe offerto di cambiare ministero.