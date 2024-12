Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: grande manche di Kastlunger, Pinheiro Braathen cerca la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0013.14 È il momento di Laurie Taylor (-0.51). I distacchi tra i vari atleti sono veramente minimi.13.14 Sesta posizione per Muffat-Jeandet.13.13 Il francese perde tantissimo nel secondo settore senza commettere particolari sbavature.13.13 Partito Victor Muffat-Jeandet (-0.44), ottavo in Valnel 2019.13.12 Pertl chiude in quarta posizione a 44 centesimi di distacco.ha già recuperato 6 posizioni.13.12 Dopo metà gara l’austriaco ha 4 decimi di ritardo. Il brasiliano nella parte alta ha fatto la differenza in questo momento.13.11 È il momento di Adrian Pertl (-0.44).13.11 Yule chiude sesto a 1.27 da. La sciata dello svizzero è poco continua e molto brusca13.