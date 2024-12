361magazine.com - Da Noi… a Ruota Libera, ospiti e anticipazioni di domenica 15 dicembre

Da Noi. a, ecco chi sono glidi15Selvaggia Lucarelli, Massimiliano Ossini, Massimiliano Gallo e Arianna Talamona: sono loro glidella puntata di “Da noi. a”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Francesca Fialdini e in onda15alle 17.20 su Rai1. Selvaggia Lucarelli, scrittrice, conduttrice e giurata di “Ballando con le stelle”, sarà in compagnia di un altro protagonista di questa stagione del varietà di Milly Carlucci, Massimiliano Ossini. E poi Massimiliano Gallo, che è tornato a interpretare “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” nella serie di Rai1, in onda dal 1°con la seconda stagione, dedicata al personaggio nato dalla penna di Diego De Silva.