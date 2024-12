Thesocialpost.it - Chi era Rocio Espinoza Romero, la madre morta nell’incidente a Milano per salvare i figli

Un gesto estremo e coraggioso, frutto di un amore incondizionato:, 34 anni, ha sacrificato la propria vita peri suoi gemellini di un anno e mezzo. La tragedia è avvenuta mercoledì mattina nel quartiere Portello di, quando la donna è stata travolta e uccisa da un camion sulle strisce pedonali. Prima dell’impatto,è riuscita a spingere il passeggino fuori dalla traiettoria del mezzo, salvando i suoi, come riportato dal Corriere della Sera. Aveva mantenuto un forte legame con il Perù, sua terra d’origine, come dimostrano le foto che postava sui social, ma viveva in Italia da quando aveva 18 anni e qui si era costruita una vita e una famiglia:, la 34enne lavorava come colf ed era molto amata.Originaria del Perù,viveva acon il marito, un falegname di 36 anni, e i gemellini.