Metropolitanmagazine.it - Cala ancora il settore moda italiana: -6%, nessuna ripresa come sperato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Non sembra essercineldel fashion italiano, che registraun calo del 6% nel terzo trimestre. Infatti, lasembra essereuno dei settori più colpiti dalla forte crisi che sta avanzando nel nostro Paese. A condizionare così tanto il risultato non solo il core business a -8%, e il rallentamento dei collegati, che aumentano invece solo del +3,8% (solitamente negli scorsi anni era il beauty a crescere del 7,5% nel primo semestre).Risultatiin calo per la: si registra -6%Ma vediamo qualche dato: nel terzo trimestre are sono le vendite al dettaglio di abbigliamento e calzature. Nonostante ciò c’è stato comunque un rimbalzo nei mesi di settembre (+3,4%) e ottobre (+2,8%). Questo piccolo recupero dovrebbe portare migliori risultati nel quarto trimestre.