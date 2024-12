Unlimitednews.it - Porti, Schifani “Monti ha fatto un gran lavoro per Palermo”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “L’Autorità portuale diha dimostrato in questi anni, grazie alla gestione di Pasqualino, di avere una marcia in più. È cambiata la mobilità portuale, sono aumentati i flussi crocieristici e la città si è riappropriata del suo mare. Il mandato di, purtroppo, scadrà a luglio: se dipendesse da me lo confermerei in eterno, ma sicuramente continueremo il progetto di riqualificazione della costa, soprattutto nella parte che prevede la bonifica della zona Sperone. La Regione, come sempre, farà la sua parte”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, intervenendo al convegno “Noi, il Mediterraneo”, al Marina Yachting del molo trapezoidale di, organizzato dall’Autorità portuale. xd8/vbo/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo