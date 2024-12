Ilfattoquotidiano.it - Beppe Grillo saluta il Movimento 5 stelle citando la scena finale di “The Truman show”: alle 16 la diretta social di Conte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un breve post e un’immagine iconica:commenta così poco prima di mezzanotte l’esito del voto online degli iscritti al. La seconda consultazione – voluta da lui stesso – che riconferma, con numeri perfino superiori, l’eliminazione del ruolo del garante. Elo faladel film “The“. “Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte”, scrive il fondatore e ormai ex garante M5s postando un fotomontaggio che lo ritrae nei panni del protagonista del film (interpretato da Jim Carrey) quando esce di. È il momento in cui, dopo aver scoperto che il mondo in cui vive è un’illusione e un copione predeterminato, è costretto a superare le sue paure e insicurezze per riuscire a scappare.Comenel film, questo è il saluto dialche lo ha tagliato fuori definitivamente.