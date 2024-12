Ilgiorno.it - Castelcovati, la comunità riabbraccia il Santuario di San Marino

(Brescia) – Dopo la conclusione dei lavori di restauro, ladiha potutore ildi San, la chiesa che si trova nel cimitero locale ed alla quale i fedeli covatesi sono devoti in modo particolare. Per certificare il ritorno allo splendore originario dell’edificio sacro è stata organizzata appositamente una presentazione, che ha visto la partecipazione del parroco, don Jordan Coraglia, del dottor Angelo Loda, storico dell’arte della Soprintendenza di Brescia, e del professor Leonardo Gatti, che con il suo staff ha eseguito l’intera opera di recupero. Le persone intervenute all’incontro (non solo di) hanno potuto scoprire, grazie anche alle immagini proiettate, i dettagli del restauro e le diverse fasi dell’impegnativa opera.