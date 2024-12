Oasport.it - Badminton, l’Italia supera anche la Norvegia per 4-1 nelle qualificazioni agli Europei 2025 a squadre miste

La Germania ha vinto il Girone 3 delledi, disputato in casa, alla VOSS Arena di Wipperfürth, staccando il pass per la rassegna continentale, in programma dal 12 al 16 febbraio a Baku, alla quale erano già qualificate la Danimarca, detentrice del titolo, e l’Azerbaigian, in quanto Paese ospitante.Nella terza ed ultima giornata, infatti, i tedeschi hannoto per 4-1 l’Irlanda ed hanno chiuso da imbattuti il raggruppamento, andando a precedere, seconda grazie alla vittoria odierna per 4-1 ai danni della.Nel doppio misto si impongono i norvegesi Jonas Østhassel/Julie Abusdal, cheno David Salutt/Martina Corsini per 21-18 21-19, ma subito nel singolare maschile Fabio Caponio pareggia i conti battendo Markus Barth per 21-15 22-20.