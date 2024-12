Iodonna.it - Il nuovo Codice della Strada ha introdotto nuove norme per la circolazione delle biciclette in Italia, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei ciclisti e favorire la mobilità sostenibile

Negli ultimi anni, lehanno assunto un ruolo sempre più centrale nellaurbana, offrendo un’alternativa ecologica e salutare ai mezzi di trasporto tradizionali. È anche vero, però, che in particolare nelle grandi città, usare le due ruote è diventato anche molto pericoloso, per la mancanza di attenzione e rispetto sia dei, che degli automobilisti. Perla diffusione di questo bellissimo mezzo di trasporto, ma soprattutto per garantire una maggioreai, dal 14 dicembre, questi ultimi dovranno fare i conti con unrinnovato. La legge n. 177 del 25 novembre 2024, ha apportato alcune modifiche che toccano diversi aspetti crucialisulle due ruote. La portiera dell’auto? Aprila come gli olandesi (ed eviterai di colpire un ciclista) X Cambia ilper leUnanovità più significative riguarda il sorpasso: gli automobilisti, quando le condizionilo permettono, dovranno ora mantenere una distanza laterale di almeno 1,5 metri quando superano un ciclista.