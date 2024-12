Gamberorosso.it - Ecco tutti i migliori nuovi ristoranti di Milano e Lombardia secondo il Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

I 1200 indirizzi segnalati sulla guida- Il meglio die delle altre province 2025 del- un centinaio in più dello scorso anno - sembrano tanti ma in realtà sono frutto di una selezione "spietata" compiuta sul campo utilizzando un setaccio a maglie sempre più fitte. La sostanza, la fruibilità - anche in termini di periodi più o meno lunghi di apertura - l'accessibilità, l'adesione a pratiche green e sostenibili per davvero sono alcuni dei requisiti che più ci stanno a cuore. E per quanto concerne iingressi - ben 400 - la scelta è caduta su realtà che danno la sensazione di non essere meteore momentanee o solo prodotti di abili strategie di comunicazione bensì di posti seri (non seriosi) destinati a durare nel tempo, anche se con margini di crescita.Non abbiamo la palla di vetro, ovvio, ma la voglia di scommettere su attività, cuochi, imprenditori che amano il loro - difficilissimo, oggi più che mai - lavoro, operano con onestà e coerenza e sono capaci di empatizzare con una clientela sempre più difficile da gestire, quella non manca.