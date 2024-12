Sport.quotidiano.net - Nuoto. Sei ori per i Master del Nuoto Sub Faenza al 20° Trofeo Città di Riccione

Continua l’ottima stagione deidelSub, impegnati nello scorso fine settimana anel 20°di. I quattordici atleti in gara hanno vinto sei medaglie d’oro, sette d’argento e quattro di bronzo. Mattatori sono stati Alessandro Amadei (categoria M40) vincitore nei 200 metri stile libero e nei 50 dorso e Stefano Schiumarini (M65) primo nei 50 farfalla e nei 100 rana. Davide Dragoni (M25) non ha avuto rivali nei 400 stile libero ed è arrivato terzo nei 100 stile libero, mentre Emanuele Galafroni (M25) ha conquistato l’argento nei 400 misti e nei 200 dorso. Buoni risultati anche da Luca Stroppa (M20), secondo nei 50 rana e terzo nei 100 farfalla, da Dylan Tozzi (M30), argento nei 200 misti e da Nicolò Rinaldi (M30), bronzo nei 200 dorso. In campo femminile si confermano Annamaria Chillemi (M45), oro nei 200 dorso e argento nei 50 farfalla e nei 100 rana e Veronica Molnar (M50) argento nei 50 stile libero e bronzo nei 50 dorso.