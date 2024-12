Ilfoglio.it - Leggere il cardinale Sarah per capire che il nemico del latino è il diavolo

Leggi su Ilfoglio.it

Ildelè il. Lo svela ilnel suo ultimo libro, “Dio esiste?”, edito da Cantagalli: “Il progetto di cancellare definitivamente la messa tradizionale tridentina, e cioè un rito che risale a san Gregorio Magno, una liturgia che ha 1600 anni, una messa che ha fatto tanti Santi e che è stata celebrata da tanti Santi, se è reale, mi sembra un insulto alla storia della Chiesa e alla Santa Tradizione, un progetto diabolico che vorrebbe rompere con la Chiesa di Cristo, degli Apostoli e dei Santi”. Dunque ildelè il. In effetti solo una malvagità metafisica può spiegare tanto accanimento del clero progressista, ovvero nichilista, contro un rito così oggettivamente bello, così ampiamente apprezzato dai fedeli. Fuori della Chiesa non lo sa nessuno, anche perché suonerebbe incomprensibile, ma il principale capo d’accusa contro i cattolici tradizionali è proprio l’amore per il