Lanazione.it - Il Summit del Gioiello Italiano alla quarta edizione

Arezzo, 4 dicembre 2024 –del, le associazioni di categoria pronte a scrivere assieme a Italian Exhibition Group un nuovo capitolo per il futuro del settore orafo e gioielliero in Italia. L’appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi con le associazioni d’impresa della filiera orafo-gioielliera italiana raddoppia:prima giornata di confronto sulle strategie per il settore di dopodomani, giovedì 5, si aggiunge nella mattinata di venerdì 6 la tappa regionale di Smart Future Toscana 24. Strategie industriali e, poi, matching tra impresa e formazione; all’insegna dei casi di successo della manifattura Made in Italy nel senso più ampio possibile, dal, certo, al tessile, alle biotecnologie, con un occhio di riguardo all’empowerment femminile nel mondo del lavoro.