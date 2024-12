Digital-news.it - DAZN trasmetterà gratis il Mondiale per Club FIFA 2025: 63 partite in diretta globale

, piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, è stata scelta come broadcasteresclusivo delper, consolidandosi così come punto di riferimentodel calcio. L'accordo storico vedrà tutte le 63delper, che coinvolge 32 tra i miglioridi tutto il mondo, trasmesse gratuitamente in live streaming sua livello, in più lingue, e include la possibilità di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari.Portando una competizione perdi alto livello gratuitamente a ogni singolo tifoso del mondo, questa partnership innovativa combina l'esperienza unica die la sua visione del futuro con l'impegno dellaa rendere il calcio veramente.Il Presidente dellaGianni Infantino dichiara: “Sono lieto di annunciare che la, in collaborazione con+, porterà il meglio del calcio perin modalitá gratuita in tutto il mondo, il che significa che ogni singolo tifoso di calcio potrà vedere i migliori giocatori provenienti dai 32 miglioricompetere nel nuovoperper diventare I primi ufficiali “World Champions”.