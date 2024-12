Dormiva nel garage Marco trovato morto mentre cercava una nuova casa La scoperta choc cosa è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragedia silenziosa si è consumata a Treviso, doveMagrin, 53 anni, è statosenza vita nelin cui viveva da mesi, dopo essere stato sfrattato dall’appartamento che condivideva con la compagna. La sua morte, probabilmente causata da un infarto probabilmente dovuto alle basse temperature di questi giorni, ha scosso la comunità locale, portando alla luce una condizione di solitudine e difficoltà economiche che Magrin, per pudore, aveva cercato di nascondere.Magrin, originario di Padova e residente da tempo a Treviso, lavorava presso un’azienda di Canizzano specializzata nella sfilettatura del pesce. Nonostante fosse riuscito a trovare un lavoro stabile, non era riuscito a trovare unasistemazione dopo lo sfratto subito dall’appartamento di via Castagnole.