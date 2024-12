Thesocialpost.it - Belve, ma cosa è successo a Sonia Bruganelli? “Che male!”

Un piccolo “infortunio” in diretta a, ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda stasera, 3 dicembre, su Rai Due, ha interrotto brevemente l’intervista per un crampo improvviso.“Ho un crampo”, ha detto l’imprenditrice con una smorfia di sofferenza, bloccandosi nel mezzo della risposta su come fosse iniziato il rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. Cercando di gestire il dolore,ha aggiunto: “Ho anche le costole rotte per quella bella figura a Ballando con le Stelle”, portandosi una mano al fianco in segno di disagio.Francesca Fagnani, pronta a offrire aiuto, le ha suggerito: “Metta un piede giù”, cercando di alleviare il momento di difficoltà. Tuttavia, la, tra una risata e una smorfia, ha replicato: “Non posso, mi faanche il nervo sciatico.