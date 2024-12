Bandi per le imprese dei settori moda innovazione industria turismo | ecco come avere i contributi

Leggi su Ildenaro.it

manifatturiera,, transizione green e digitale: sono numerose le opportunità dia fondo perduto a disposizione delleche operano in questi. Iin corso o di prossima apertura relativi a questi strumenti sono stati presentati da esperti del settore nel corso di un convegno-seminario svoltosi a Napoli presso la sede di Value Consulting – Studio Rosario Vecchione.A presentare le opportunità di finanziamento e tutte lelità da seguire per accedere ai fondi stanziati, sono stati per Value consulting il presidente Rosario Vecchione con Gabriele Salvadori (area Software development), Maria Rosaria Lomasti (area Marketing) Dario Savarese (area AI marketing) e Mariano Galizia (delegato Campania AssoretiPmi).Vediamo insieme le principali misure di finanziamento illustrate dal presidente di Value consulting Rosario Vecchione e dai suoi collaboratori, che si sono soffermati sull’importanza dei tanti aspetti che compongono un progetto di finanziamento, dal marketing agli affari legali, alla tecnologia e alla formazione, ad esempio.