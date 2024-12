News.robadadonne.it - Aurora Ramazzotti si sposa: la romantica proposta di Goffredo Cerza a Londra

Dopo sei anni insieme e un figlio, Cesare Augusto, nato nel marzo del 2023,ha chiesto addirlo; e lo ha fatto in un posto estremamente significativo per la coppia, il parco di divertimenti Winter Wonderland a, la grande fiera annuale a tema natalizio che ogni anno si svolge a Hyde Park.Proprio lì, nel 2018, i due si sono innamorati, e nello stesso posto, sei anni dopo,ha fatto la fatidicaalla compagna, documentata su Instagram. “Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati – scrivenella caption – ti amo per sempre”.Non sono ovviamente mancate le reazioni di amici e parenti della coppia, anche celebri: Chiara Ferragni ha commentato il carosello di immagini scrivendo “Che bello l’amore” – lo stesso che sembra da poco aver ritrovato anche lei con Giovanni Tronchetti Provera -, mentre Sara Daniele, storica migliore amica die figlia dell’indimenticato Pino Daniele, ha commentato “Vi amo, sono pronta a essere testimone, damigella, planner tutto”.